Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Hecke angezündet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter setzte eine Hecke in der Straße "Im Näheren Grund" in Affalterbach in Brand. Das Feuer wurde am Sonntag gegen 21:00 Uhr entdeckt und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte ein Anwohner bereits mit Löscharbeiten begonnen.

Die Feuerwehr Affalterbach kam mit vier Fahrzeugen und 21 Wehrleuten vor Ort und übernahm die weitere Brandbekämpfung. Insgesamt wurden etwa 15 Quadratmeter Pflanzenbewuchs beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07144 900 0 zu melden.

