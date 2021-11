Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrerin stürzt mit Pedelec

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (3. November) meldete eine Zeugin gegen 21.25 Uhr einen Radunfall in einer Halbkurve zwischen den Straßen "Am Zollstock" und der "Kölner Straße" in Attendorn. Wie sich der Unfall ereignete, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war hier eine 22-Jährige mit ihrem Pedelec unterwegs. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass die 22-Jährige auf den Gehweg fahren wollte und ihr beim Übersetzen das Rad wegrutschte. Sie stürzte dann auf den Kopf und verletzte sich schwer. Eine Fußgängerin hörte lediglich den Sturz und alarmierte sofort einen Rettungswagen. Dieser brachte die Gestürzte in ein Krankenhaus. Zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei Hinweisgeber und weitere Zeugen. Diese melden sich bitte bei der Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

