POL-BI: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer -Zeugen gesucht-

Bielefeld (ots)

MS / Am 20.06.2021, gegen 02:00 Uhr, kam es auf der Detmolder Straße, Höhe Burger King, zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer. Zur Unfallzeit befuhr ein 15 jähriger Radfahrer aus Bielefeld die Detmolder Str. stadteinwärts auf dem linken Radweg. Zeitgleich befuhr ein unbekannter PKW -vermutlich BMW- die Herderstraße in Richtung Detmolder Straße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Während sich der Radfahrer durch den Sturz zu Boden nicht lebensgefährlich verletzte, entfernte sich der Fahrzeugführer über die Detmolder Straße stadtauswärts. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Radfahrer in eine Bielefelder Klinik verbracht. Da er nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand, musste noch eine Blutprobe entnommen werden.

