POL-BI: Verkehrsunfallflucht mit Verletzten - Zeugen gesucht -

Bielefeld (ots)

MS / Am 18.06.2021, gegen 19.25 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem PKW die Jöllenbecker Straße stadtauswärts. In Höhe der Siegfriedstraße hielt er vor einer Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage, als ein Ford Fiesta mit quietschenden Reifen und offensichtlich zu hoher Geschwindigkeit rechts an ihm vorbei fuhr und dann gegen den dortigen Ampelmast prallte. Vor Ort befindliche Unbeteiligte eilten sofort zur Unfallstelle, um den drei Insassen zu helfen. Unvermittelt sprangen der Fahrer und der Beifahrer aus dem Fahrzeug und beide entfernten sich fußläufig. Ein weiterer Insasse im Fahrzeug wurde leicht verletzt und nach Erstversorgung in eine Bielefelder Klinik verbracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass am Fahrzeug offensichtlich gestohlene Kennzeichen angebracht waren. An dem Ford und dem Ampelmast entstand hoher Sachschaden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die flüchtigen Personen werden wie folgt beschrieben: 1. Person: männlich, ca. 25 Jahre alt, dunkle Haare, weißes Shirt und Schuhe, schwarze Shorts. 2.Person: männlich, ca. 25 Jahre alt, dunkle Haare mit Bart, schwarzes Shirt, rote Shorts, weiße Schuhe. Beide Personen könnten verletzt sein.

