Polizei Bielefeld

POL-BI: Anhänger abgebrannt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Buschkamp - Am Donnerstag, 17.06.2021, geriet ein Anhänger am Jasperweg in Brand. Zeugen gesucht.

Ein Anwohner bemerkte gegen 15:30 Uhr, dass an einer Ecke des Anhängers Rauch aufstieg. Das Feuer breitete sich schnell aus, sodass schon bald der gesamte Anhänger in Flammen stand. Auch die geladenen Europaletten gerieten in Brand.

Da die Einsatzkräfte ein Fremdverschulden nicht ausschließen können, bitten Brandermittler nun um Hinweise zu dem Feuer unter der 0521 5450.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell