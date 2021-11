Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 19-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahranfänger hat sich am Mittwoch (3. November) gegen 7 Uhr auf der B55 bei Neuenwald ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr dieser die Straße in Richtung Lennestadt. Vor ihm fuhr ein Lkw, den er mit seinem Wagen überholen wollte. Dafür scherte er - trotz des an dieser Stelle vorhandenen Überholverbots - nach links aus und fuhr nach Zeugenaussagen sehr schnell an dem Lkw vorbei. Beim Wiedereinscheren verlor er dann, vermutlich aufgrund der nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit, die Kontrolle über den Pkw. Er kam mit dem Wagen von der Fahrbahn nach rechts ab, geriet in einen angrenzenden Grünstreifen und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

