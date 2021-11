Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Roller in Drolshagen entwendet

Drolshagen (ots)

In der Zeit von Freitag (29. Oktober, 16 Uhr) bis Dienstag (2. November, 8.45) haben Unbekannte ein an einer Laterne geparktes Mofa in der Straße "Zur Hofwiese" in Frenkhausen entwendet. Der Besitzer gab an, dass er dieses am Freitag dort verschlossen abgestellt hatte. Am Dienstag stellte er den Diebstahl des Rollers mitsamt des Kennzeichens fest. Bei diesem handelt es sich um eine Yamaha, Typ "Aerox" im Wert von rund 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

