Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in Büroräume einer Bank ein

Kirchhundem (ots)

In der Nacht von Freitag (29. Oktober, 17.30) auf Samstag (30. Oktober, 9.20 Uhr) haben Unbekannte die Fenstertür eines Büroraumes einer Bankfiliale in der Würdinghauser Straße in Würdinghausen, vermutlich mit einem Brecheisen oder einem ähnlichen Gegenstand, aufgehebelt und sich so Zugang zu den Räumen verschafft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten sie keine Beute machen. Auf den Videoaufnahmen ist erkennbar, dass es sich bei den Tätern um zwei vermummte Männer handelte. Wer weitere Angaben zu den Unbekannten machen und / oder sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell