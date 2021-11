Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in Sekundarschule ein

Lennestadt (ots)

In dem Zeitraum von Freitag (29. Oktober, 15 Uhr) bis Montag (1. November, 14.15 Uhr) sind derzeit noch unbekannte Täter in die Sekundarschule Meggen am "Anne-Frank-Platz" in Meggen eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten sie über ein Fenster in einen Schulraum. Sie durchsuchten dort Schränke, entwendeten jedoch nichts. Den Unbekannten gelang es nicht, in weitere Gebäudeteile einzudringen. Polizist:innen vor Ort sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei übernahm anschließend die Ermittlungen. Es entstand geringer Sachschaden. Beobachtungen und Hinweise können Zeugen unter der Telefonnummer 02761-9269-0 der Polizei melden.

