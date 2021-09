Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: Unfallflucht auf Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 11:45 Uhr kollidierten zwei Sattelzüge auf der Bundesautobahn 8 im Bereich der Autobahnschlussstelle Leonberg-Ost. Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die BAB 8 in Fahrtrichtung München. An der Zusammenführung der BAB 81 mit der BAB 8 kommen im dortigen Bereich zwei weitere Fahrstreifen hinzu. Der 49-Jährige wechselte im weiteren Verlauf auf den linken Fahrstreifen und touchierte hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem Auflieger das Führerhaus eines hinter ihm fahrenden Sattelzuges. Daraufhin überholte der zweite Lkw den des 49-Jährigen und drängte ihn nach dessen Angaben nach rechts ab, sodass er mit der Leitplanke kollidierte. Beide Lkw-Fahrer hätten in der Folge auf dem Seitenstreifen gehalten. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer sei jedoch wieder eingestiegen und davongefahren, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Der Gesamtsachschaden am Lkw des 49-Jährigen und der Leitplanke wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, 0711 6869-0, bittet Zeugen sich zu melden.

