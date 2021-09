Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Ammerbuch: Unfall auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 16:20 Uhr verlor ein 30-Jähriger auf der Bundesautobahn 81 die Kontrolle über seinen Mercedes und kollidierte mit einer 26-jährigen VW Polo-Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge waren zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg am Neckar in Fahrtrichtung Singen unterwegs, als der 30-Jährige vermutlich in eine Spurrille geriet und die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam daraufhin nach rechts ab und stieß mit seinem Mercedes gegen die Schutzplanke auf der rechten Fahrbahnseite. Daraufhin kam er wieder auf die linke der zwei Fahrspuren zurück und kollidierte dort mit dem hinteren Bereich des Polo. Dieser wurde dadurch mit dem Heck gegen die Leitplanke gedrückt. Die 26-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der linke Fahrstreifen blieb bis etwa 18:10 Uhr gesperrt.

