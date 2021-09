Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 61 Jahre alte E-Bike-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es auf einem geteerten Feldweg parallel der Landesstraße 1140 auf Höhe Oßweil zu einem schweren Unfall. Eine 61 Jahre alte E-Bike-Fahrerin, die vermutlich in Fahrtrichtung Remseck am Neckar unterwegs war, stürzte mutmaßlich da sich eine Stifftasche im Fahrrad verhedderte. Die Frau, die keinen Helm trug, wurde von Ersthelfern entdeckt. Zunächst war die 61-Jährige bewusstlos, erlangte ihr Bewusstsein im Beisein der Ersthelfer jedoch zurück. Die Frau, die schwere Verletzungen erlitt, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell