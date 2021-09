Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ludwigsburg (ots)

Auf der Bundesautobahn 8 zwischen Autobahnkreuz Stuttgart und Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen kollidierte am Mittwoch gegen 18:45 Uhr ein VW Touran beim Fahrstreifenwechsel mit einem VW Passat. Die Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Der 44-jährige Touran-Fahrer befuhr den zweiten von vier Fahrstreifen. Auf dem Fahrstreifen rechts daneben fuhr der 53-jährige Passat-Fahrer. Als der 44-Jährige auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er den Passat mutmaßlich, kollidierte mit diesem und sie kamen beide nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Touran kam in der Folge auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Passat stieß zunächst gegen einen Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild und blieb schließlich im Grünstreifen neben der Fahrbahn stehen. Der 53-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

