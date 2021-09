Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht auf der B 10

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch kurz nach 15.00 Uhr auf der Bundesstraße 10 im Bereich der "Enzweihinger Steige" ereignete, sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, noch Zeugen. Ein 49 Jahre alter VW-Lenker, der in Richtung Enzweihingen fuhr, streifte vermutlich aus Unachtsamkeit beim Rechtseinordnung im Bereich der Zusammenführung der beiden Fahrstreifen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker. Während der VW-Fahrer anschließend im Bereich der Unfallstelle wartete, setzte der Unbekannte, der vermutlich einen weißen Kleintransporter lenkte, seine Fahrt in Richtung Vaihingen an der Enz fort. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt.

