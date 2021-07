Polizei Hamburg

POL-HH: 210721-1. Wohnungsraub durch falsche Polizeibeamte in Hamburg-Wandsbek - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 20.07.2021, 14:10 Uhr Tatort: Hamburg-Wandsbek, Hammer Straße Zwei bislang unbekannte Täter haben sich gestern Nachmittag zunächst als Polizeibeamte ausgegeben und anschließend eine 92-jährige Frau in ihrer Wohnung überfallen. Die Polizei sucht Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam die 92-Jährige vom Einkaufen zurück und wollte ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus betreten. In diesem Moment kamen zwei Männer aus der darüber liegenden Etage, gaben sich als Polizeibeamte aus und behaupteten, es habe im Haus Einbrüche gegeben. Unter diesem Vorwand verschafften sich die falschen Polizisten Zugang zur Wohnung der Geschädigten. In der Wohnung suchten die Täter nach Wertgegenständen, nahmen das von der 92-Jährigen ersparte Geld, einen niedrigen vierstelligen Betrag an sich und flüchteten aus der Wohnung. Die Seniorin verständigte anschließend die Polizei. In ihrer Wohnung war die skeptisch gewordene Seniorin beim Versuch, die Männer von der weiteren Suche abzuhalten mehrfach von ihnen zur Seite gestoßen worden. Sie stand merklich unter dem Eindruck des Geschehens und musste zwischenzeitlich von einer Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Sie werden bislang wie folgt beschrieben: Täter 1: - männlich - 35 - 40 Jahre - "osteuropäisches" Erscheinungsbild - auffallend dick bekleidet mit: - hellem Pullover - dunkler Jacke Täter 2: - männlich - 35 - 40 Jahre - "südländisches" Erscheinungsbild - dick Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den beschriebenen Personen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Ri.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell