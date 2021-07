Polizei Hamburg

POL-HH: 210720-3. Zweite Öffentlichkeitsfahndung nach falschem Polizisten

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.01.2020, 10:00 Uhr; Tatort: Hamburg-Eißendorf, Kirchenhang Die Polizei fahndet mit einem Video nach einem falschen Polizisten, der Anfang Januar vergangenen Jahres eine 69-jährige Frau aus Eißendorf betrogen hat. Wie bereits berichtet, hatte sich der bislang unbekannte Täter am Telefon als Polizist ausgegeben und die Frau in betrügerischer Absicht dazu veranlasst, Bargeld aus ihrem Bankschließfach zu holen und für die angebliche Sicherung von Fingerabdrücken zur Verfügung zu stellen. Seit Oktober wird bereits mit zwei Bildern einer Überwachungskamera nach dem falschen Polizisten gefahndet (vgl. auch Pressemitteilung 201001-3.). Bislang konnte der Unbekannte jedoch nicht identifiziert werden. Auf Basis eines richterlichen Beschlusses wird daher zusätzlich nun auch eine Videosequenz veröffentlicht, die den Unbekannten in Bewegung zeigt. Das Video ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.polizei.hamburg/personen/straftaeter/14378140/gesuchter-taeter-nach-trickbetrug/ https://polizei.hamburg.de/media/Trickbetrug.mp4 Hinweise zu der abgebildeten Person können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. Abb.

