POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall mit Verletzten - Fahrzeuglenkerin kollidiert während Unfallaufnahme mit Roller

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 82-jähriger Mercedes-Lenker im Kreuzungsbereich der Schönbuchstraße und Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen am Mittwoch gegen 17:55 Uhr die Vorfahrt einer 51-jährigen Rollerfahrerin missachtete, musste die Frau stark abbremsen und stürzte in der Folge. Bei dem Sturz zogen sich die 51-Jährige und ihr 10-jähriger Sozius leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme fuhr eine 21-jährige VW-Fahrerin in die von der Polizei abgesicherte Unfallstelle, kollidierte mit dem noch in Unfallendstellung liegenden Roller und zog das Gefährt ein Stück mit sich. Hierbei wurde der VW in Höhe von etwa 500 Euro beschädigt. Der Sachschaden am Roller wurde bislang noch nicht beziffert.

