Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen, TUT) 28-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Deilingen (ots)

Ein 28-Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung mit zwei weiteren Männern am Sonntagnachmittag verletzt worden. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Weshalb sich die Männer gegen 18 Uhr am Hummelsee gestritten haben, ist noch völlig unklar. Wie Zeugen feststellten, waren das Opfer und zwei Insassen aus einem Volvo-Geländewagen mit Rottweiler Autonummer hintereinander an den See gefahren, wo sie dann zu Fuß zu dem Waldstück gingen und dort aneinander gerieten. Die beiden etwa 30 Jahre alten Männer aus dem Volvo waren etwa 180 Zentimeter groß und sportlich. Einer trug einen Vollbart, hatte kurze dunkle Haare und trug eine Camouflage-Hose. Auffällig in dem Auto war eine große Hundebox im Kofferraum. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die Polizei Spaichingen unter Telefon 07424 9318-0 entgegen.

