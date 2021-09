Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Mittwoch zwischen 12.45 Uhr und 15.30 Uhr in eine Wohnung in der Eberhardstraße in Asperg ein. Der Einbrecher verschaffte sich zunächst Zutritt in das Treppenhaus und hebelte dann die verschlossene Tür der Erdgeschosswohnung auf. Aus der Wohnung stahl der Unbekannte ein Laptop sowie ein Smartphone im Wert von insgesamt etwa 1.200 Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500170, in Verbindung zu setzen.

