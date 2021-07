Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ohne Fahrschein auf Diebestour/ Dauergast bei der Bundespolizei

Bielefeld - Hamm (ots)

Am Montagabend (05. Juli) bestahl ein 45-jähriger Mann das Zugpersonal eines ICE auf der Fahrt von Bielefeld nach Hamm. Eine Zugbegleiterin traf den wohnungslosen Polen im Küchenbereich des Zuges an und bemerkte, dass der Mann ihre Zigaretten und das Handy eines Kollegen an sich genommen hatte. Das Zugpersonal informierte die Bundespolizei, die den alkoholisierten Tatverdächtigen beim nächsten Halt im Hauptbahnhof Hamm in Empfang nahm.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Bundespolizisten zudem fest, dass der wegen Eigentumsdelikten einschlägig bekannte Mann auch keinen Fahrausweis für die Zugfahrt besaß. Und das bereits zum zweiten Mal an diesem Tag, denn vor der Abfahrt in Bielefeld war er dort wegen einer Leistungserschleichung bei der Bundespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell