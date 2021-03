Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Leitplanke beschädigt und geflüchtet

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag, dem 13.03.2021, gegen 01:14 Uhr, verursachte ein silberfarbener bzw. grauen PKW an der LOMO - Kreuzung in Bad Hersfeld Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der PKW verlor kurz nach der LOMO - Kreuzung in Fahrtrichtung Asbach die Kontrolle, kam nach rechts von Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Durch den Aufprall schleuderte der PKW auf die gegenüberliegende Straßenseite und kollidierte dort ebenfalls mit der Schutzplanke. Anschließend entfernte sich der verursachende PKW, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise zum Unfallverursacher melden sie bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 932 0, jede andere Polizeidienststelle oder in der Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

