Polizei Gütersloh

POL-GT: Widerstand am ZOB

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagabend (13.07., 19.25 Uhr) wurde der Polizei ein Randalierer am ZOB in Gütersloh gemeldet. Ein offensichtlich alkoholisierter Mann schlug mit Flaschen um sich und griff die Personen in seiner Umgebung an. Als die Polizeibeamten eintrafen, beruhigte sich sein Gemüt nicht.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte er sich vehement. Zudem beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten ohne Unterlass.

Gegen den Gütersloher wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

