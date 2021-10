Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Kollision zwischen Fahrrad und Lieferwagen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 18.10.2021, gegen 12:15 Uhr, sind ein Fahrrad und ein Lieferwagen in Bad Säckingen in der Schaffhauser Straße (B 34) an der Einmündung zur Schaubingerstraße kollidiert. Der 16-jährige Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Er war auf dem dortigen Gehweg unterwegs und von dem von links kommenden Lieferwagen am Vorderrad touchiert worden. Dadurch stürzte der Jugendliche. Der 59-jährige mutmaßliche Fahrer des Lieferwagens konnte an der Unfallstelle nicht mehr angetroffen werden, wurde aber zwischenzeitlich ermittelt. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07761 934-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell