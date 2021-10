Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Bühl: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Bei der Kollision zweier Fahrzeuge am Dienstag, 19.10.2021, gegen 17:00 Uhr, auf der L 163 bei Klettgau-Bühl sind die beiden Fahrerinnen leicht verletzt worden. Eine 52-jährige Subaru-Fahrerin war aus der L 164 (aus Richtung Grenzübergang Bühl) in die bevorrechtigte L 163 eingebogen. Sie kollidierte dabei mit einem in Richtung Dettighofen fahrenden Lieferwagen. Die Subaru-Fahrerin und die 64 Jahre alte Fahrerin des Lieferwagens verletzten sich leicht. Beide kamen in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung. Der entstandene Sachschaden liegt bei je rund 5000 Euro pro Fahrzeug.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell