Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hasel: Jugendlicher stürzt mit seinem Motorrad und verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Mit seiner Yamaha befuhr am Dienstag, 19.10.2021, gegen 17.00 Uhr, ein 16 Jahre alter Jugendlicher die K 6352 von Schlechtbach/ Gersbach kommend in Fahrtrichtung Kürnberg. In einer Rechtskurve kam der Fahranfänger nach links von der Fahrbahn ab, touchierte zweimal die Schutzplanke und stürzte. Anschließend rutschte er quer über die abschüssige Fahrbahn. Der Jugendlicher verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo er operiert wurde. Der Sachschaden an seiner Yamaha wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Die Straße wurde zeitweise gesperrt. Unfallursache war vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit.

