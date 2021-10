Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auto überschlägt sich

Freiburg (ots)

Aus Adelhausen kommend befuhr am Dienstag, 19.10.2021, gegen 07.40 Uhr, ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Suzuki Swift die K 6333 in Richtung Minseln. Kurz nach der Einmündung auf die L 139 überholte er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs wich er nach links in ein brach liegendes Feld aus. Dabei überschlug sich sein Auto. Durch Ersthelfer wurde der junge Mann versorgt, anschließend vom Rettungsdienst übernommen und ins Krankenhaus verbracht. Bislang sind keine Verletzungen des 19-jährigen bekannt. An seinem Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell