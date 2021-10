Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental/ Wieslet: Radmuttern an Mercedes gelöst - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ihren Mercedes stellte am Donnerstag, 14.10.2021, gegen 07.00 Uhr, eine 59 Jahre alte Frau auf einen öffentlichen Parkplatz gegenüber der Kirche ab. Gegen 12.00 Uhr beabsichtigte sich, mit ihrem Fahrzeug nach Hause zu fahren und bemerkte nach kurzer Zeit seltsame Geräusche. Am Folgetag, 15.10.2021, ließ sie ihr Fahrzeug von einer Fachfirma in eine Werkstatt abschleppen. Dort konnte festgestellt werden, dass an allen vier Reifen die Radschrauben gelockert waren. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen auf dem Kirchenparkplatz gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

