Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto angefahren - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren Mini-Cooper stellte am Dienstag, 19.10.2021, gegen 14.00 Uhr, eine 49 Jahre alte Frau ordnungsgemäß in der Hohe-Flum-Straße ab. Als sie eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses beschädigt. Es befanden sich weiße Lackantragungen am Mini Cooper. Es wird vermutet, dass der Sachschaden in Höhe von 800 Euro beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Verkehrsteilnehmer verursacht worden ist. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

