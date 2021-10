Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Gaststätteneinbruch - Spielautomaten ausgeräumt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 18.10.2021, sind Unbekannte in eine Gaststätte in Lörrach eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften zwei männliche Personen gegen 05:20 Uhr eine Hintertür zu den Gasträumlichkeiten in der Schwarzwaldstraße aufgebrochen haben. Danach öffneten sie gewaltsam zwei Geldautomaten und entnahmen das darin enthaltene Scheingeld. Der Diebstahls- und Sachschaden ist noch nicht genau bekannt. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt (Kontakt 07621 176-0).

