Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mann belästigt junge Frauen und droht mit Messer - Täterfestnahme

Freiburg (ots)

Bereits am Freitagabend, 01.10.2021, wurde die Polizei gegen 22:30 Uhr hinzugezogen, weil ein Mann in der Freiburger Innenstadt mehrere Personen belästigt hatte.

Die ersten Abklärungen der Streife des Polizeireviers Freiburg-Nord ergaben, dass der Mann kurz nach 22.00 Uhr im Bereich der Universitätsbibliothek zunächst in sexueller Absicht eine 16-Jährige am Gesäß angefasst habe und kurze Zeit später eine 16-Jährige in gleicher Absicht belästigt habe.

Sodann habe er eine 17-Jährige und ihren 25jährigen Begleiter im Bereich der Treppen des Stadttheaters angesprochen und zunächst nach einer Zigarette gefragt. Nachdem die beiden dies ablehnten, sollen sie beleidigt worden sein und der Mann soll sie mit einem mitgeführten Teppichmesser bedroht haben. Verletzt wurde hierdurch niemand. Der Mann konnte noch vor Ort festgenommen werden. Er befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Es handelt sich um einen 20jährigen Mann syrischer Staatsangehörigkeit, welcher bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sowie insbesondere mögliche weitere Geschädigte sich unter Tel: 0761-8822880 zu melden.

lr

