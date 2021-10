Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach- Kellereinbruch mit Täterfestnahme

Freiburg (ots)

Breisach - Am Sonntag, den 03.10.2021 wurden in den Abendstunden von Anwohnern eines Mehrfamilienhauses verdächtige Geräusche im Keller wahrgenommen. Da es in der Vergangenheit bereits zu Einbrüchen in dem Keller gekommen war, wurde sofort die Polizei verständigt. Diese konnte vor Ort eine 32-jährige Frau festnehmen, welche sich in dem Keller aufhielt, ohne in dem Haus wohnhaft zu sein. Die Frau hatte bereits Diebesgut gerichtet. Zudem befand sie sich im Besitz von Btm sowie einem, laut ihren Angaben vom Hauptbahnhof in Freiburg, gestohlenen Fahrrad.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell