Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in Minseln - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, 01.10.2021, zwischen 11:25 Uhr und 11:36 Uhr kam es in Höhe einer Arztpraxis in den Baselmatten zu einem Unfall. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren den am Fahrbahnrand geparkten PKW, Nissan, Farbe Orange an der linken Fahrzeugseite. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Rheinfelden (Tel. 07623/7404-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

ab/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell