Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Unfallflucht auf Kundenparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine Frau parkte ihren grauen Opel Astra am Sonntag, 03.10.2021, gegen 15.00 Uhr, auf einem Kundenparkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Bahnhofstraße. Als sie gegen 16.00 Uhr an ihren Opel zurückkam, stellte sie an ihrem Fahrzeug hinten links eine Beschädigung fest. Nach Sachlage dürfte beim Ein- oder Ausparken ein Unbekannter den Opel der Frau touchiert haben. Dieser fuhr weiter ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen welche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können.

