POL-FR: Bad Bellingen: Frontalzusammenstoß auf Kreisstraße - zwei Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Toyota Verso am Sonntag, 03.10.2021, gegen 20.45 Uhr, die Kreisstraße 6347. In Höhe des Kurparkes kam er aus hier nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer wollte mit seinem Opel Astra noch ausweichen. Er konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Opel-Fahrer kam nach dem Aufprall von der Fahrbahn ab und an einer Böschung zum Stehen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war auch vor Ort und leistete technische Hilfe.

