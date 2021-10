Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Auffahrunfall auf Autobahn A 5 - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Eine 33-jährige VW-Fahrerin befuhr am Freitag, 01.10.2021, gegen 16.10 Uhr, die Autobahn A 5 in nördliche Richtung. In Höhe des Parkplatzes Rheinaue kam der Verkehr ins Stocken und die 33-Jährige musste ihren Pkw abbremsen. Ein nachfolgender 52-jähriger Ford-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf die bremsende VW-Fahrerin auf. Die 24-jährige Beifahrerin im VW wurde leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

