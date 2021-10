Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mann stürzt von Balkon und stirbt

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 02.10.2021, ist in WT-Tiengen ein Mann von einem Balkon gestürzt und später seinen Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen. Gegen 10:50 Uhr war der 60-jährige mit Sanierungsarbeiten an einem Haus beschäftigt. Er fiel beim Entfernen einer Überdachung von einer Leiter über die Balkonbrüstung ca. fünf Meter in die Tiefe. Er zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber kam er in eine Klink nach Freiburg, wo er am Nachmittag verstarb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell