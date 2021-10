Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrerin auf Fußgängerüberweg überfahren - eine Schwerverletzte

Freiburg (ots)

Eine 17-jährige Radfahrerin befuhr am Freitag, 01.10.2021, kurz vor 16.00 Uhr, verbotswidrig den Fußgängerüberweg in der Brühlstraße, von der Bahnhofstraße kommend in Richtung einer Gaststätte. Auf dem Fußgängerüberweg kam es zur Kollision mit einer von rechts kommenden 64-jährigen Pkw-Fahrerin. Die Radfahrerin wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte zu Boden. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell