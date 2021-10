Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 01.10.2021, sind zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten in Lauchringen festgestellt worden. Während der Aufbruch bei einem in der Riedstraße aufgestellten Automaten geglückt ist, blieb es beim anderen in der Bahnhofstraße beim Versuch. Bei den Taten dürfte eine Maschine zum Einsatz gekommen sein, so dass doch von einem gewissen Lärmpegel ausgegangen werden kann. Wer Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-283, zu melden.

