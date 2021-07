Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall auf der Möllner Landstraße mit zwei schwerverletzten Personen

Ratzeburg (ots)

16. Juli 2021 | Kreis Stormarn - 16.07.2021 - Reinbek

Heute, gegen 09.35 Uhr, kam es auf der Möllner Landstraße in Reinbek, im Einmündungsbereich zur Großen Straße, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 45-jährige Frau aus Großensee mit einem VW Golf die Möllner Landstraße aus Witzhave kommend in Richtung Glinde und bog nach links in die Große Straße ab. Hierbei kam es zu einer Kollision mit dem 45-jährigen Fahrer einer Harley-Davidson aus Borkum, der die Möllner Landstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß und anschließenden Sturz auf die Fahrbahn zog sich der Kradfahrer sowie sein 14-jähriger Sozius schwere Verletzungen zu. Beide wurden umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Golf-Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell