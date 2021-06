Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen aus dem Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Leichtkraftradfahrerin

Am Sonntag, 13.06.2021 gegen 15:00 Uhr befuhren zwei 16-jährige Mädchen mit ihren Leichtkrafträdern den Heerweg in Poppenhausen. Ein 19-jähriger Autofahrer wollte aus einer Hofeinfahrt in den fließenden Verkehr einbiegen und übersah die von rechts kommenden Motorräder. Die vorausfahrende Bikerin konnte trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr vermeiden. Sie stieß mit ihrem linken Bein gegen den rechten vorderen Kotflügel des Autos und wurde von dort nach rechts in den Straßengraben abgewiesen, wo sie nach einigen Metern zum Halten kam. Glücklicherweise erlitt die 16-jährige nur leichte Schürfwunden und Prellungen am linken Bein. Ihre Mitreisende konnte rechtzeitig stoppen und den Zusammenstoß mit dem Pkw des 19-jährigen gerade noch so vermeiden. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von ca. 1500 EUR.

Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer

Vorfallszeit: 16.06.2020, 14.30 Uhr Vorfallsort: Fulda-Radweg R1 zwischen Gersfeld und Altenfeld

Ein 59-jähriger Mann aus der Gemeinde Neuhof befuhr mit seinem E-Bike den Fulda-Radweg zwischen Gersfeld in Richtung Altenfeld. Auf einer längeren Geraden überholte er eine Gruppe anderer Radfahrer. Um einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer zu vermeiden machte er eine Vollbremsung, überschlug sich und kam auf dem Radweg zum Liegen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum Fulda verbracht werden. Am E-Bike entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro. Zum Glück trug der Radfahrer einen Helm, ohne den die Verletzungen sicherlich schwerer ausgefallen wären.

Zwei Verkehrsunfallfluchten in Bebra

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein Fahrzeug die langgezogenen Rechtskurve in der Abfahrt der Anschlussstelle B27 Bebra-Mitte und kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen; es wurde dabei aus der Verankerung gerissen. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachschaden: 300.- Euro.

Ein PKW-Fahrer beschädigte am Samstag, 12.06.2021 um 18.43 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke in der Eisenacher Straße Höhe Hausnummer 53 einen weiteren PKW und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachschaden: 800.- Euro

