Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Harsefelder Geschäftsgebäude, Einbrecher in Jorker Einfamilienhaus

Stade (ots)

1. Einbrecher in Harsefelder Geschäftsgebäude

Drei bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 04:15 h und 04:25 h in Harsefeld im Grashofweg an ein dortiges Geschäftsgebäude gelangt und haben mit einem Blumenkübel eine Terrassentürscheibe eingeschlagen. Durch die Öffnung konnten die Einbrecher dann das Innere betreten und ein Büro nach brauchbarem Diebesgut durchsuchen. Was dabei genau erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

2. Einbrecher in Jorker Einfamilienhaus

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Samstag, 17:30 h und Sonntag, 10:30 h in Jork in der Estebrügger Straße auf das Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben ein Fenster eingeschlagen. So in das Haus gelangt, haben der oder die Täter dann diverse Räume durchsucht und dabei offenbar eine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld erbeuten können. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell