Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Motorradfahrer stößt gegen Außenspiegel - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend, 19.10.2021, auf der K 6332 zwischen Inzlingen und Grenzach-Wyhlen mit dem Außenspiegel eines Autos kollidiert. Gegen 19:30 Uhr dürfte der 44 Jahre alte Motorradfahrer in einer langgezogenen Kurve zu weit links gefahren sein und war mit seinem Kopf gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkws gestoßen. Der Motorradfahrer fuhr weiter, konnte aber zu Hause angetroffen werden. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Außenspiegel ging zu Bruch, der Sachschaden liegt bei rund 800 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell