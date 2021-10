Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Unfall zwischen Tanklastzug und Pkw - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 18.10.2021, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Hertzallee in Binzen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Tanklastzug und einem Pkw. Eine 22-jährige Autofahrerin hatte in Höhe des Lkw-Parkplatzes des dortigen Autohofes verkehrsbedingt anhalten müssen. Aus der Ausfahrt bog ein Tanklastzug nach links ein und touchierte dabei den wartenden Pkw am Heck. Der Lkw fuhr weiter auf die B 3 in Richtung Eimeldingen und danach weiter auf die Autobahn. Bei dem Lkw soll es sich um einen hellgrauen Tanklastzug mit schweizerischen Kennzeichen gehandelt haben. Das Kennzeichen soll mit den Anfangsbuchstaben "AG" für den Kanton Aargau versehen gewesen sein. Da die Örtlichkeit stark frequentiert war, hofft das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) auf Zeugenhinweise!

