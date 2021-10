Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Auto beschädigt - Polizei sucht Verursacher!

Freiburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 4500 Euro verursachte am Montag, 18.10.2021, zwischen 18.40 Uhr und 18.55 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem ordnungsgemäß geparkten Audi A4 auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Bahnhofstraße. Vermutlich entstand der Sachschaden am vorderen Kotflügel beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

