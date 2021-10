Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Autofahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.10.2021, gegen 12:00 Uhr, ist eine 19-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der K 6547 zwischen Tiefenstein und Schachen leicht verletzt worden. Sie war in einer Kurve von der Straße abgekommen. Ihr Auto kollidierte mit einem Erdwall und einem Wasserrohr. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

