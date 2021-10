Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Radfahrer stürzt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz am Dienstagabend, 19.10.2021, in Jestetten schwer verletzt. Der 31-jährige war mit seinem Fahrrad gegen 18:25 Uhr in der Lindenstraße in eine gepflasterte Wasserablaufrinne geraten. In der Folge verlor er die Kontrolle und kam zu Fall. Er zog sich Kopfverletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Schweizer Klinik gebracht. Einen Radhelm trug er nicht.

