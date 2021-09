Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Hochwertiges E-Bike aufgefunden - wer ist der Eigentümer?

Bild-Infos

Download

Stadtoldendorf (ots)

Am Montag (27.09.21) wurde in Stadtoldendorf ein unverschlossen abgestelltes E-Bike aufgefunden und polizeilich in Verwahrung genommen. Die Auffindesituation spricht dafür, dass das Fahrrad in der letzten Zeit durch jemanden entwendet und am Güterbahnhof abgestellt wurde.

Es handelt sich bei dem E-Bike um ein hochwertiges Fahrrad des Herstellers "Diamant" (anthrazit; 27,5 Zoll; Bosch-Motor) mit einer Kupplung für einen Fahrradanhänger.

Weiterhin wurde eine Fahrradpacktasche (mit Inhalt) aufgefunden.

Neben Hinweisen von Anwohnern auf den letzten Nutzer des Fahrrades bittet die Polizei in Stadtoldendorf natürlich auch den Eigentümer des Fahrrades, möglicherweise einem Radwandertouristen im Raum Stadtoldendorf - Dassel, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Stadtoldendorf entgegen (05532/504750).

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell