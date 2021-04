Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und getötetem Pferd in Delbrück am Freitagabend

33129 Delbrück (ots)

Verkehrsunfall mit 1 leicht verletzten Person Delbrück, Boker Straße Freitag, 09.04.2021, 21:20 Uhr

Am Freitag, 09.04.2021, gegen 21:20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mercedes Kombi E-Klasse die Boker Straße aus Richtung Delbrück kommend, in Richtung Boke. Etwa 100 Meter vor der Einmündung Taubenweg kam es zu einer Kollision zwischen dem Mercedes und einem, von drei freilaufenden Pferden. Bei dem Pferd handelte es sich um eine hochträchtige Stute, die vor Ort verendete. Der Tierhalter konnte ermittelt und die zwei weiteren Pferde eingefangen werden. Bei der Kollision zog sich der Mercedes Fahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert.

Durch das auf der Fahrbahn liegende tote Tier kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem VW Golf Plus die Boker Straße aus Richtung Boke kommend, in Richtung Delbrück. Der Fahrzeugführer bemerkte das am Boden liegende Pferd zu spät und fuhr auf das tote Tier auf. Er blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 11500 Euro. Die Boker Straße war im Bereich der Unfallstelle während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die freiwillige Feuerwehr Delbrück abgestreut und die Fahrbahn gereinigt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell