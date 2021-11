Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Café

Lennestadt (ots)

Bereits zum zweiten Mal in zwei Wochen sind zwischen Freitag (29. Oktober, 20 Uhr) und Samstag (30. Oktober, 8.30 Uhr) unbekannte Täter in ein Café in der Hundemstraße in Altenhundem eingedrungen. Dort entwendeten sie eine Geldkassette sowie ein Glas mit Bargeld. Wie die Täter in die Filiale gelangten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die Kriminalpolizei. Aufmerksame Bürger:innen werden gebeten, sich bei auffälligen Beobachtungen unter der Telefonnummer 02761-9269-0 bei der Polizei zu melden.

