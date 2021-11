Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen und Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Attendorn (ots)

In der Zeit von Samstag (30. November, 14 Uhr) bis Sonntag (31. November, 9.30 Uhr) hat sich eine Verkehrsunfallflucht in der Schemperstraße in Attendorn ereignet. Nach Angaben des Geschädigten war der Pkw unbeschädigt am Samstagabend auf einem am Fahrbahnrand eingezeichneten Parkplatz abgestellt worden. Am darauffolgenden Morgen stellte er dann eine Delle sowie Lackschäden an der Fahrertür fest. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 02761-9269-4122 bei Polizeihauptkommissarin Britta Mey, Verkehrskommissariat Attendorn.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell